Суд в Москве арестовал экс-помощника бывшего главы ЦСКА Барышева по делу о взятках

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Басманный суд Москвы арестовал обвиняемого в посредничестве при передаче взяток Дмитрия Осипова - бывшего помощника экс-главы ЦСКА Михаила Барышева. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Постановлением Басманного суда в отношении Дмитрия Осипова, обвиняемого в посредничестве во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала представитель суда. По ее словам, решение было обжаловано в Мосгорсуде, который признал законным арест Осипова.

Ранее Московский гарнизонный военный суд продлил срок ареста Осипова еще на два месяца.

Барышев был арестован 23 ноября по делу о взятках на 23,5 млн рублей. Защита обжаловала данное постановление, жалоба будет рассмотрена в Московском окружном военном суде. Как заявил ТАСС адвокат Барышева Андрей Шугаев, его подзащитный до сих пор находится в изоляторе временного содержания. "Уже более недели Михаила держат в ИВС и не перевозят в СИЗО", - подчеркнул защитник.

Барышев обвиняется по трем эпизодам получения взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) на общую сумму 23,5 млн рублей. По версии следствия, взятки он получал в 2016 году в ходе организации Всемирных игр военнослужащих в Сочи. Согласно материалам дела, ему давали взятки частные компании за победу в тендерах на поставки услуг и товаров, требовавшихся для организации игр.

Вину экс-глава ЦСКА не признает и называет себя жертвой оговора со стороны других фигурантов дела - своих бывших подчиненных, против которых уголовное дело было возбуждено еще в июле. По этому делу в том числе обвиняются бывший замначальника ЦСКА Андрей Хамазин (ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество") и начальник автомобильной службы ЦСКА Юрий Муханов (ч. 6 ст. 290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере"). Всего в деле не менее 10 фигурантов. Уголовные дела в отношении всех фигурантов объединены в одно производство.