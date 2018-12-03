Песков: по делу Мамаева и Кокорина решение примет суд

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Решение по делу Павла Мамаева и Александра Кокорина должен принимать суд, вне зависимости от степени их таланта как футболистов. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы студентов МГИМО.

"Вы считаете, что пусть лучше идут обратно в футбол играть?" - отметил Песков, отвечая на вопрос, что будет с Мамаевым и Кокориным. Услышав, что, по мнению автора вопроса, футболистов должны судить по всей строгости закона, пресс-секретарь президента заметил: "Я тоже так считаю. А еще больше, наверняка, так считают те люди, которых они избили".

"Совершенно не важно, кто они - талантливые футболисты или бесталанные футболисты, здесь речь идет о преступлении. Было ли это преступление или нет, какое должно последовать наказание, может решить только суд", - заключил представитель Кремля.

Отвечая на вопрос, является ли он сам любителем футбола, Песков заметил: "Наверное, этим летом [во время ЧМ-2018 в России] как и мы все, я [им] стал".

Предъявленные обвинения

Футболист "Краснодара" Павел Мамаев, футболист "Зенита" Александр Кокорин и его брат Кирилл, а также Александр Протасовицкий арестованы Тверским судом Москвы до 8 декабря в рамках дела о драке. Фигурантам дела предъявлены обвинения по статьям "Побои" и "Хулиганство". Кокорину, Мамаеву и Протасовицкому предъявлены обвинения в совершении двух преступлений, предусмотренных статьей "Побои", и одного преступления, предусмотренного статьей "Хулиганство". Брат Александра Кокорина Кирилл обвиняется в совершении трех преступлений, предусмотренных статьями "Побои" и "Хулиганство".

8 октября они стали участниками двух конфликтов в центре столицы. Первый произошел около 08:30 мск, когда несколько мужчин напали на водителя машины "Мерседес" у гостиницы "Пекин", избили его, а также разбили стекло и повредили заднюю дверь машины (иномарка принадлежит ведущей Первого канала Ольге Ушаковой). Позже компания переместилась в кафе на Большой Никитской улице, где был избит директор одного из департаментов Минпромторга Денис Пак. Попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор НАМИ Сергей Гайсин также получил от одного из них удар по лицу.