Водитель внедорожника сбил на пешеходном переходе полицейского в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 3 декабря. /ТАСС/. Водитель внедорожника в Северной Осетии сбил на пешеходном переходе полицейского и скрылся с места ДТП, в республике объявлен план "Перехват". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба МВД по региону в релизе, распространенном журналистам.

"Сегодня около 18:00 мск неустановленный водитель на автомобиле, предположительно, марки Toyota серебристого цвета, совершил наезд на сотрудника полиции. Тот переходил дорогу по пешеходному переходу на 3-м км автодороги Владикавказ - Алагир в районе мемориала "Барбашово поле". Водитель внедорожника с места происшествия скрылся. В результате ДТП полицейский был доставлен в республиканскую клиническую больницу Владикавказа", - говорится в сообщении.

По розыску водителя в республике введен план "Перехват", ориентировка на автомобиль передана всем наружным службам полиции.

МВД по Северной Осетии обращается к возможным свидетелям и очевидцам дорожно-транспортного происшествия, чтобы они сообщили информацию по ДТП по телефону 02, с мобильного - 102.