СМИ: в приемной администрации президента Болгарии задержали вооруженного мужчину

СОФИЯ, 3 декабря. /ТАСС/. Сотрудники жандармерии задержали в понедельник вечером в приемной администрации президента Болгарии вооруженного мужчину. Об этом сообщает телеканал Nova TV. По его данным, 71-летний мужчина имел при себе пистолет с двумя запасными обоймами и угрожал сотрудниками президентской администрации.

В настоящее время мужчину допрашивают в полиции, выясняя мотивы его поступка.

В момент инцидента президент Болгарии Румен Радев находился в польской Катовице на Всемирной конференции ООН по вопросам изменения климата.