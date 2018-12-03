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Напугавший жителей Чечни и Дагестана хлопок оказался от самолета Су-30

Самолет преодолевал сверхзвуковой барьер

ГРОЗНЫЙ, 3 декабря. /ТАСС/. Напугавший жителей Чечни и Дагестана  хлопок был произведен при преодолении сверхзвукового барьера самолетом Су-30, который вылетел из аэродрома в Дагестане, сообщила в понедельник пресс-служба аэропорта Махачкалы.

"Сегодня в социальных сетях распространилась информация о якобы авиационном происшествии, произошедшем в районе города Грозного. Аэропорт Махачкалы поясняет: звуки, которые так взволновали жителей Чечни и северного Дагестана, были вызваны самолетом Су-30, который вылетел из аэродрома в Дагестане и преодолел звуковой барьер в указанном районе", - отметили в пресс-службе.

Ранее около 20 летных экипажей авиационного полка округа получили допуск к несению боевого дежурства по противовоздушной обороне в Республике Дагестан. Экипажи истребителей Су-30СМ с 1 декабря заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне.

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