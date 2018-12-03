Защита объявленного в розыск изобретателя бифидока обжаловала его заочный арест

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Адвокат бизнесмена и изобретателя кисломолочного напитка бифидок Игоря Вайнштока, объявленного в международный розыск по делу о невыплате заработной платы своим сотрудникам, обжаловал заочный арест предпринимателя. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в суде.

"В Пресненский суд поступила жалоба от адвоката Вайнштока", - сказал представитель суда, уточнив, что дата заседания в Мосгорсуде пока не назначена.

Пресненский суд в отношении Вайнштока избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, которая будет исчисляться с момента его экстрадиции, либо с момента его задержания на территории России. Он объявлен в международный розыск.

Вайнштоку заочно предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ ("Частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных установленных законом выплат, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации"). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 1 года лишения свободы. Уголовное дело ведет ГСУ СК по Москве.

Согласно данным из открытых источников, в начале 1990-х годов физик Игорь Вайншток вместе с партнерами начал выпуск лекарственных препаратов на основе бифидобактерий, позднее стал гендиректором научно-производственного объединения ЗАО "Партнер", которое является одним из крупнейших отечественных производителей подобных препаратов. Добавив бифидобактерии в кефир, он создал популярный кисломолочный напиток бифидок. Предприниматель входил в список Forbes.