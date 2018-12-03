Экипаж "Механика Погодина" не может покинуть судно из-за военного положения на Украине

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Экипажу удерживаемого в порту Херсона российского судна "Механик Погодин" не рекомендуют покидать танкер из-за военного положения на Украине, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе судовладельца компании "В. Ф. Танкер".

"Капитан "Механика Погодина" получил от представителей Государственной пограничной службы Украины устное уведомление о том, что команде не рекомендовано покидать судно в связи с военным положением", - сказали в пресс-службе.

Как уточнили в пресс-службе, все необходимое по запросу команды поставляется на борт агентом судовладельца. На данный момент на судне имеется необходимый запас продуктов, медикаментов и питьевой воды.

О сроках возвращения танкера и команды в Россию говорить пока рано. Сейчас судовладелец планирует обжаловать решение Херсонского окружного административного суда, который в понедельник отклонил иск о снятии ареста с судна.

"Мы по-прежнему выражаем надежду на объективное рассмотрение вопроса в судебных инстанциях и благополучный исход дела, хотя итог рассмотрения в суде первой инстанции показал политическую подоплеку процесса - никаких аргументов к задержанию судна украинской стороной так и не было предоставлено, а позиция судовладельца о незаконности отказа украинских властей в выходе танкера "Механик Погодин" из акватории порта Херсон подтверждена доказательствами, исследованными в судебном заседании. Если украинская судебная система не способна вынести непредвзятое и беспристрастное решение, мы рассчитываем на поддержку международного сообщества и международной судебной системы", - добавили в пресс-службе.

Судовладелец также отмечает, что невозможно пока сменить экипаж танкера из-за запрета въезда на Украину лиц мужского пола из России в возрасте от 16 до 60 лет.

"Экипаж остается прежним. Введенный на Украине запрет на въезд граждан России из числа мужчин в возрасте от 16 до 60 лет делает невозможной отправку на судно новой команды", - сказали в пресс-службе.

На минувшей неделе после инцидента в Керченском проливе, когда за нарушение госграницы РФ были задержаны три украинских корабля и арестованы 24 моряка, в 10 областях Украины было введено военное положение. В пятницу глава Госпогранслужбы Петр Цигикал заявил о введении запрета въезд на Украину граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

Что случилось с судном

Судно "Механик Погодин" с 12 членами экипажа на борту было заблокировано украинской стороной в порту Херсона 10 августа нынешнего года. Киев утверждает, что танкер принадлежит российской компании "ВЭБ Лизинг", против которой введены санкции. Между тем компания-оператор судна "В.Ф. Танкер", которая не входит в санкционные списки Украины, сообщала ранее, что закрыла обязательства перед "ВЭБ-Лизинг" и единолично владеет танкером. В связи с этим, считает оператор, оснований для удержания судна нет.