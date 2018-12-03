В Забайкалье задержан депутат, подозреваемый в руководстве бандой "черных лесорубов"

ЧИТА, 4 декабря. /ТАСС/. Следователи задержали депутата думы города Петровск-Забайкальский, подозреваемого в организации незаконной вырубки леса. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю Егор Марков.
"В понедельник следователи второго отдела по расследованию особо важных дел регионального Следственного управления СК РФ задержали депутата на 48 часов по подозрению в совершении преступления. Готовятся документы для предъявления ему обвинения", - сказал он.
По данным следствия, банда имела строгую иерархию, роли ее участников были четко распределены. Депутат городской думы являлся ее главарем. Он определял места незаконных порубок, подыскивал для этого участников, контролировал сбыт незаконно заготовленной древесины и участвовал в распределении полученного преступного дохода.
В начале ноября полиция задержала в Петровск-Забайкальском районе банду "черных лесорубов", участники которой на протяжении двух месяцев без разрешения вели деятельность в тайге. Позднее стало известно, что к организации вырубки причастен депутат думы города Петровск-Забайкальский от ЛДПР Сергей Дульянинов.
В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что задержанные незаконно спилили около 300 деревьев, причинив лесному фонду ущерб на сумму свыше 600 тыс. рублей. Во время обыска у них были изъяты бензопилы, автомашины, тракторы, а также деньги, вероятно, вырученные от незаконной деятельности.
Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 260 УК РФ ("Незаконная рубка лесных насаждений, в особо крупном размере"). Активные участники банды арестованы. Расследование продолжается.