Суд в Петербурге приговорил главу банды скиммеров Стерлигова к 15 годам колонии

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Приморский районный суд Санкт-Петербурга в ночь на вторник завершил оглашение приговора членам банды скиммеров Ильи Стерлигова, похищавшим деньги из банкоматов с помощью спецоборудования. Об этом ТАСС сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Отмечается, что руководителями преступной группы являлись Стерлигов, Петр Байдак и Камо Восканян. Всего в преступное формирование были вовлечены 22 человека. Они совершали незаконные деяния в 2012 - 2013 годы.

Согласно приговору суда, Стерлигов получил 15 лет колонии строго режима со штрафом 700 тыс. рублей, к аналогичному наказанию был приговорен и Байдак. Остальные участники группы скиммеров тоже получили реальные сроки лишения свободы, лишь один получил условный срок. Ранее в отношении Восканяна уголовное дело было выделено в отдельное производство, он получил четыре года колонии общего режима.

"Суд установил, что фигуранты дела вступили между собой в преступный сговор на создание организованной группы в целях совершения краж денег из банкоматов с помощью нештатного (скиммингового) оборудования, позволяющего получать информацию, записанную на магнитную полосу банковских карт, и фиксировать набранные на ПИН-клавиатуре банковских терминалов пароли доступа (ПИН-коды) к счетам банковских карт через банковские терминалы", - говорится в решении суда.

"По данному уголовному делу ущерб только ОАО "Сбербанк России" составил 6 млн 313 тыс. 300 рублей. Всего в период с 2012 по 2013 год были похищены денежные средства у 116 клиентов "ВТБ 24 (ЗАО)" и ОАО "Сбербанк России" на общую сумму 12 млн 858 тыс. 814 рублей ", - сказано в приговоре суда.

Дело скиммеров рассматривалось 38 месяцев. Его фигуранты были признаны виновным по ч. 4 и ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Кража в крупном и в особо крупном размерах"), а также ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК РФ ("Создание организованного преступного сообщества и участие в нем").