{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На Камчатке возбудили уголовное дело против руководителя ячейки "Свидетелей Иеговы"

По версии следствия, подозреваемый не менее двух раз в неделю проводил коллективные богослужения, во время которых распространял литературу экстремистского содержания

ТАСС, 4 декабря. Следователи возбудили уголовное дело в отношении руководителя запрещенной на территории РФ религиозной организации "Свидетели Иеговы" в Петропавловске-Камчатском. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Следственного управления СК РФ по Камчатскому краю.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего жителя краевого центра <...> По версии следствия, несмотря на указанное решение суда, злоумышленник, являющийся руководителем религиозной организации "Свидетелей Иеговы" в городе Петропавловске-Камчатском, предпринял активные действия организационного характера, направленные на продолжение противоправной деятельности запрещенной организации", - говорится в сообщении.

В частности, подозреваемый не менее двух раз в неделю проводил коллективные богослужения. На этих собраниях распространялась литература экстремистского содержания. Он также обучал жителей краевого центра постулатам "Свидетелей Иеговы" и организовывал просмотр сопутствующих видеоматериалов, чем вовлек указанных лиц в деятельность запрещенной организации.

В понедельник были проведены обыски по месту жительства подозреваемого и сбора участников экстремистской структуры, в ходе которых изъяты вещественные доказательства.

Теги
РоссияКамчатский край
СМИ: легкий самолет упал на дом в Мексике
В результате инцидента погибли четыре человека
Читать полностью