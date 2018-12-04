На Камчатке возбудили уголовное дело против руководителя ячейки "Свидетелей Иеговы"

ТАСС, 4 декабря. Следователи возбудили уголовное дело в отношении руководителя запрещенной на территории РФ религиозной организации "Свидетели Иеговы" в Петропавловске-Камчатском. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Следственного управления СК РФ по Камчатскому краю.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего жителя краевого центра <...> По версии следствия, несмотря на указанное решение суда, злоумышленник, являющийся руководителем религиозной организации "Свидетелей Иеговы" в городе Петропавловске-Камчатском, предпринял активные действия организационного характера, направленные на продолжение противоправной деятельности запрещенной организации", - говорится в сообщении.

В частности, подозреваемый не менее двух раз в неделю проводил коллективные богослужения. На этих собраниях распространялась литература экстремистского содержания. Он также обучал жителей краевого центра постулатам "Свидетелей Иеговы" и организовывал просмотр сопутствующих видеоматериалов, чем вовлек указанных лиц в деятельность запрещенной организации.

В понедельник были проведены обыски по месту жительства подозреваемого и сбора участников экстремистской структуры, в ходе которых изъяты вещественные доказательства.