Шесть полицейских стали жертвами вооруженного нападения на западе Мексики

МЕХИКО, 4 декабря. /ТАСС/. Вооруженные неизвестные напали на группу полицейских, которые вели патрулирование в районе Ла-Уэрта в штате Халиско на западе Мексики. Жертвами атаки стали не менее шести стражей порядка, один получил ранения, сообщила прокуратура региона в своем Twitter.

"После нападения, случившегося в муниципалитете Ла-Уэрта, сообщается о шестерых погибших и одном раненом сотруднике, - говорится в заявлении надзорного ведомства. - Началось расследование случившегося". Сведений о том, кто может стоять за этим преступлением, обнародовано не было.

В конце мая этого года Рауль Санчес Хименес, на тот момент занимавший пост генпрокурора Халиско, заявил, что штат столкнулся с небывалым разгулом насилия. По мнению властей, к происходящему причастны мощные наркокартели "Халиско - Новое поколение" и "Нуэва Пласа".

В 2017 году в Мексике были убиты свыше 31,1 тыс. человек, больше, чем когда бы то ни было за последние годы. Уровень преступлений такого рода достиг 25 случаев на 100 тыс. жителей. Порядка 32% всех убийств были совершены в штатах Мехико, Герреро, Гуанахуато и Чиуауа. Ответственность за гибель тысяч людей лежит на наркомафии.