В Хабаровском крае при столкновении трех автомобилей погиб один человек

ТАСС, 4 декабря. Один человек погиб и семь пострадали в ДТП с участием трех автомобилей в Хабаровском крае, сообщает во вторник пресс-служба Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

"4 декабря в 07:33 [00:33 мск] ... поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на участке дороги Ильинка - Некрасовка в Хабаровском районе <...> Столкнулись три автомашины - две легковые и грузовик, он перевернулся, пострадали восемь человек, в том числе два несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

Как позже уточнили ТАСС в пресс-службе Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда, одна женщина, пострадавшая в аварии, скончалась.

По предварительной информации, дорожно-транспортное происшествие произошло из-за нарушения ПДД при совершении обгона.