Суд во Владивостоке вынес приговор по делу о мошенничестве на сумму более 90 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 4 декабря. /ТАСС/. Ленинский районный суд Владивостока вынес приговор пяти местным жителям, обвинявшимся в мошенничестве с собственностью на сумму более 90 млн рублей. Об этом сообщила во вторник пресс-служба прокуратуры Приморского края.

"Во Владивостоке осуждены участники организованной группы за многомиллионное хищение <...> Суд назначил двум фигурантам (в том числе супруге организатора группы) 3 года лишения условно с испытательным сроком. Остальным лицам, принимавшим участие в мошеннических действиях, суд определил реальное лишение свободы сроком от 4 лет до 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом на общую сумму 1,3 млн рублей", - говорится в сообщении.

В суде было установлено, что в период с апреля 2014 по январь 2015 года местный житель с целью хищения имущества, принадлежащего ОАО "Приморсантехмонтаж" ("ПСТМ"), создал преступную группу, в которую вовлек своих знакомых. Генеральный директор ОАО "ПСТМ" совместно с другими ее участниками оформили документы, с помощью которых в дальнейшем незаконно вывели из собственности указанной компании во Владивостоке два земельных участка общей площадью более 8,6 тыс. кв. м и четыре нежилых здания. Стоимость похищенной недвижимости превысила 91 млн рублей.

Для придания правомерного вида владения, пользования и распоряжения имуществом право собственности на нежилые здания и земельные участки было перерегистрировано на супругу организатора преступной группы.