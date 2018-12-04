Экс-глава Перу, подозреваемый в коррупции, заявил о готовности предстать перед судом

ТАСС, 4 декабря. Бывший президент (2006-2011) Перу Алан Гарсия, который подозревается в коррупции, в понедельник заявил, что готов предстать перед судом. Об этом сообщила перуанская газета El Comercio.

"Я заявляю, что просил убежище, предусмотренное в конституции, до наступления срока действия ордера на арест, но как только эта процедура завершится, я буду у себя дома готовый к расследованиям в отношении меня", - заявил экс-глава Перу. Ранее правительство Уругвая, в посольстве которого Гарсия укрывался с 17 ноября, отказалось предоставить ему политическое убежище.

Гарсия также поблагодарил уругвайского посла в Перу Карлоса Барроса и его жену "за оказанное гостеприимство". "Сожалею, если вызвал какие-либо неудобства", - добавил он.

Ранее сообщалось, что перуанский суд лишил экс-президента возможности выезжать за пределы страны в течение ближайших 18 месяцев. Это связано с расследованием дела о коррупции, по которому Гарсия проходит подозреваемым. По мнению следствия, политик мог получить $100 тыс. от бразильской строительной компании Odebrecht в обмен на помощь в заключении выгодных контрактов. Гарсия свою вину отрицает.

В декабре 2016 года министерство юстиции США сообщило, что Odebrecht и бразильская нефтехимическая компания Braskem признали свою вину и согласились выплатить $3,5 млрд Соединенным Штатам, Бразилии и Швейцарии для того, чтобы с них были сняты обвинения в коррупции. В показаниях строительной компании, в частности, говорилось, что в период с 2001 по 2016 год она вместе со своими сообщниками выплатила около $788 млн в качестве взяток в 12 странах, в том числе в Перу. Подозреваемыми по этому делу проходят несколько высокопоставленных политиков южноамериканской страны, в том числе экс-президенты Алехандро Толедо (руководил страной в 2001-2006 годах), Алан Гарсия и Ольянта Умала (2011-2016).