Один человек погиб и один пострадал в результате ДТП на Алтае

БАРНАУЛ, 4 декабря. /ТАСС/. Один человек погиб и один пострадал и был госпитализирован в результате столкновения четырех автомобилей на федеральной трассе Р-256 "Чуйский тракт" в Тальменском районе Алтайского края. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

"Предварительно установлено, что на 169 км. автодороги Р-256 водитель 1981 года рождения, управляя автомобилем Hyundai Solaris, двигался от Барнаула в направлении Новосибирска и, совершая обгон, выехал на встречную полосу. Он не справился с управлением, столкнулся с автобусом Hyundai County и автомобилем Nissan X-Trail, двигавшегося во встречном направлении. Nissan X-Trail от удара откинуло в кювет, после Hyundai Solaris столкнулся с Fiat Ducato, двигавшегося в попутном направлении", - говорится в сообщении.

Водитель автомобиля Hyundai Solaris скончался на месте происшествия до приезда медиков. Пассажир Fiat Ducato, мужчина 1980 года рождения, с различными телесными повреждениями был госпитализирован. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, которые выясняют все обстоятельства произошедшего.