Самолет China Eastern совершил в Китае экстренную посадку из-за сбоя оборудования на борту

ШАНХАЙ, 4 декабря. /ТАСС/. Самолет авиакомпании China Eastern совершил во вторник в Китае экстренную посадку из-за возникших на борту технических проблем. Об этом говорится в сообщении в официальном аккаунте авиакомпании в социальной сети Weibo.

Самолет A321-211 выполнял рейс MU5257 из китайского города Циндао (восточная провинция Шаньдун) в город Гуанчжоу (южная провинция Гуандун). Во время полета произошел неожиданный выброс кислородных масок в салон. Командиром экипажа было принято решение совершить экстренную посадку в целях обеспечения безопасности пассажиров. Самолет благополучно приземлился в аэропорту города Наньчан (восточная провинция Цзянси) в 10:23 по местному времени (05:23 мск).

В сообщении авиакомпании указывается, что разгерметизации салона не было. О причинах сбоя в работе оборудования не сообщается. Самолет находился в эксплуатации чуть больше одного года.