Водитель, сбивший на "зебре" полицейского в Северной Осетии, явился с повинной

ВЛАДИКАВКАЗ, 4 декабря. /ТАСС/. Водитель, который сбил в понедельник в Северной Осетии на пешеходном переходе полицейского и скрылся с места ДТП, пришел с повинной. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД по региону.

"Госавтоинспекторы опросили очевидцев случившегося и установили цвет и марку автомобиля, на котором передвигался предполагаемый нарушитель. Составленную ориентировку полицейские передали всем дежурным нарядам и СМИ. Вскоре нарушитель сам пришел в полицию и признался в совершении наезда", - говорится в сообщении.

В понедельник на пешеходном переходе на 3-м км автодороги Владикавказ - Алагир в районе мемориала "Барбашово поле" был сбит сотрудник полиции, водитель скрылся. Пострадавший с травмами различной степени тяжести доставлен в республиканскую клиническую больницу Владикавказа.