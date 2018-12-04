Quora сообщил об утечке личных данных более 100 млн пользователей

ТАСС, 4 декабря. Американский социальный сервис обмена знаниями Quora сообщил, что в результате кибератаки на его системы хакеры могли получить доступ к личным данным более 100 млн пользователей. Об этом во вторник сообщает телеканал CNN со ссылкой на создателя сервиса Адама д'Анджело.

"Компания в пятницу [30 ноября] обнаружила, что одна из систем подверглась злоумышленной кибератаке третьей стороны", - приводит телеканал его слова. Согласно распространенной информации, в распоряжение хакеров могла попасть информация, включающая имена, электронные адреса, пароли, а также сведения из Facebook и Twitter, если пользователи синхронизировали свои аккаунты в этих социальных сетях с Quora. Также взломщики могли получить данные об активности пользователей сервиса, однако анонимно заданные вопросы остались вне их досягаемости.

Отмечается, что большая часть украденной информации находилась в общем доступе, однако, по мнению Адама д'Анджело, любая угроза личным страницам пользователей является "серьезным делом". В настоящее время сотрудники оповещают пострадавших и удаляют их аккаунты. Компания, как указывает CNN, начала расследование в связи с происшествием и принимает меры по улучшению мер безопасности.

Quora - социальный сервис обмена знаниями, также его называют онлайн-рынком вопросов и ответов. Он был основан в июне 2009 года Адамом д'Анджело и Чарли Чивером.

30 ноября гостиничная сеть Marriott сообщила о кибератаке на ее дочернюю компанию Starwood, в ходе которой хакеры могли получить доступ к личным данным 500 млн клиентов Marriott. Кибератака на Starwood началась в 2014 году и продолжалась до этого года, сведения о 327 млн человек из этих 500 млн содержали номера паспортов, адреса электронной почты и почтовые адреса. В некоторых случаях информация о клиентах включала в себя данные банковских платежных карт. По числу людей, личные данные которых потенциально могли быть похищены, кибератака на сеть Marriott может быть одной из крупнейших в истории.