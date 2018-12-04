Трехлетняя девочка погибла во время пожара в жилом доме в Удмуртии

ИЖЕВСК, 4 декабря. /ТАСС/. Трехлетняя девочка погибла в загоревшемся доме в Игринском районе Удмуртии, возбуждено уголовное дело. Об этом во вторник сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по факту пожара в п. Игра, в результате которого погибла трехлетняя девочка (ч. 1 ст. 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности)", - говорится сообщении, распространенном ведомством.

По данным пресс-службы, 3 декабря около 12:40 мск в жилом доме по улице Белинского в поселке Игра произошел пожар, 28-летней женщине и ее пятилетнему сыну, которые были в доме, удалось спастись, трехлетняя дочь погибла. По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправность печного отопления. В настоящее время назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы, допрашиваются соседи и родственники пострадавших. Принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего.