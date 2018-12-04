В Москве ребенок госпитализирован с переломом позвоночника после драки в метро

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Одиннадцатилетний мальчик попал в больницу с переломом позвоночника после драки, произошедшей на станции метро "Лубянка" в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел вечером 3 декабря. В детскую больницу доставили 11-летнего мальчика с компрессионным переломом позвоночника. Ребенок заявил, что в районе станции "Лубянка" Сокольнической линии его избил парень, с которым он встретился, чтобы решить спор из-за девушки", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичной полиции ТАСС подтвердили факт получения телефонограммы из детской больницы о госпитализации пострадавшего со станции "Лубянка", однако подробности инцидента не уточнили. "По факту случившегося начата доследственная проверка", - заключили в пресс- службе.