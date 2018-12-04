В Софии столкнулись 10 автомобилей

СОФИЯ, 4 декабря. /ТАСС/. Четыре человека получили травмы в результате ДТП с участием 10 автомобилей в болгарской столице.

Как сообщает пресс-центр МВД, инцидент произошел во вторник около 07:00 (около 08:00 мск) на кольцевой автомобильной дороге в Софии, где столкнулись 10 машин. Пострадавшие доставлены в городские больницы.

В Софии во вторник объявлен желтый уровень опасных метеорологических явлений, предупреждение связано со смогом, туманом и низкими температурами воздуха, в городе также идет ледяной дождь.