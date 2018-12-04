Экс-депутат Саратовской облдумы объявлен в розыск по обвинению в мошенничестве

САРАТОВ, 4 декабря. /ТАСС/. Следователи разыскивают бывшего депутата Саратовской областной думы, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом во вторник сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ региона.

"В отношении 55-летнего бывшего депутата Саратовской областной думы в совершении преступления возбуждено дело по статье 159 УК РФ ("Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере"). Обвиняемый скрылся, в связи с чем в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен в международный розыск", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

По версии следствия, злоумышленник являлся фактическим руководителем строительной компании. По его указанию часть квартир в одном из домов на сумму более 40 млн рублей была передана в счет долга одной из аффилированных с обвиняемым организаций. В результате дом стал долгостроем, из-за нехватки средств достроить здание так и не удалось.

"Теперь на принадлежащее обвиняемому и его супруге имущество общей стоимостью свыше 30 млн рублей наложен арест", - добавили в пресс-службе.

Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, речь идет о бывшем депутате Алексее Сергееве. Местные СМИ со ссылкой на адвоката Сергеева сообщают, что экс-депутат свою вину не признает и в настоящий момент находится за границей.