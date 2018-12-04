В Перми вынесен приговор 13 участникам ОПГ, занимавшейся незаконным обналичиванием денег

ПЕРМЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Ленинский районный суд Перми вынес приговор трем организаторам преступной группы и 10 ее участникам по уголовному делу о незаконном обналичивании денежных средств. Об этом говорится в сообщении на сайте прокуратуры Пермского края.

По данным ведомства, руководители и члены преступного сообщества в период с 2014 по 2015 год занимались незаконной банковской деятельностью на территории Перми. За денежное вознаграждение они оказывали различным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям услуги по незаконным банковским операциям с помощью расчетных счетов подконтрольных фирм-однодневок: транзит денежных средств по фиктивным бестоварным операциям, обналичивание, инкассация и другое. Так они выводили часть своих денежных средств в теневой сектор экономики, уклоняясь от уплаты налогов и сборов: на добавленную стоимость, прибыль и другие.

"Стоимость незаконных банковских услуг варьировалась в размере от 1 до 4% от суммы операций с денежными средствами. Общий оборот денежных средств за время деятельности преступной организации составил более 800 млн рублей, а извлеченный доход - более 29 млн рублей. Деятельность преступного сообщества была пресечена правоохранительными органами в декабре 2015 года", - говорится в сообщении прокуратуры.

В зависимости от участия в преступной деятельности все 13 человек признаны виновными по ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ ("Создание, руководство и участие в преступном сообществе"), а также п. п. "а, б" ч. 2 ст. 172 УК РФ ("Осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной преступной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере").

Суд, с учетом позиции государственного обвинения, приговорил руководителей преступного сообщества к лишению свободы от 9,5 до 10,5 года колонии строгого режима, со штрафами от 700 до 850 тыс. рублей. Остальным участникам преступного сообщества назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 4,5 до 5,5 года исправительной колонии общего режима, с дополнительными наказаниями в виде штрафа в размере от 120 до 400 тыс. рублей. Приговор суда в законную силу пока не вступил.