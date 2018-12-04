Прокуратура начала проверку после ДТП с автобусом в Ивановской области

ТАСС, 4 декабря. Прокуратура Ивановской области начала проверку в связи с ДТП с автобусом в городе Вичуга. Об этом ТАСС сообщила старший помощник прокурора области Валентина Кручинина.

Маршрутный автобус ПАЗ выехал с дороги и врезался в дерево. В автобусе находились 17 человек. Водитель погиб.

"Прокуратура начала проверку по исполнению законодательства о безопасности дорожного движения и перевозок пассажиров. По предварительной информации, у водителя случился сердечный приступ, именно из-за этого автобус съехал в кювет, в результате чего произошла авария", - сказала Кручинина.

Ранее сообщалось, что водителю автобуса за рулем стало плохо, он умер в больнице.