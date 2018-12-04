Открытое горение ликвидировано в загоревшемся административном здании в Москве

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение в административном здании на улице Коккинаки в северной части Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

"В МЧС России по Москве поступило сообщение о возгорании по адресу: ул. Коккинаки, д. 4. Пожар происходил на втором этаже в пятиэтажном административном здании. Площадь возгорания составила 10 кв. метров. В настоящий момент открытое горение ликвидировано", - сказали в МЧС.

Ранее из этого здания были эвакуированы 100 человека

Информации о пострадавших не поступало.