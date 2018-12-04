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Воспитанники детсада в Мурманской области госпитализированы с признаками кишечной инфекции

Всего за медицинской помощью обратилось семеро детей

МУРМАНСК, 4 декабря. /ТАСС/. Четверо воспитанников детсада в закрытом городе Снежногорск госпитализированы с подозрением на кишечную инфекцию, еще трое были обслужены амбулаторно. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе региональной прокуратуры, которая начала проверку.

"По предварительной информации, семь воспитанников младшей группы детского сада города Снежногорск обратились за медпомощью, четверо были госпитализированы с признаками кишечной инфекции", - сообщили в ведомстве, не уточнив состояние пострадавших.

Проверку прокуратура ведет совместно с надзорными органами. В пресс-службе прокуратуры добавили, что будет дана оценка соблюдению требований санитарного законодательства, в том числе при приготовлении пищи. По результатам будет решаться вопрос о привлечении к ответственности виновных лиц.

Город Снежногорск входит в закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО) Александровск. Здесь расположен крупный судоремонтный завод "Нерпа", специализирующийся на ремонте и утилизации атомных подлодок.

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