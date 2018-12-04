В Сочи мужчину осудили на три года за стремление примкнуть к террористам

КРАСНОДАР, 4 декабря. /ТАСС/. В Сочи мужчина признан виновным в том, что намеревался уехать в Сирию и примкнуть к террористической организации "Исламское государство" (ИГ, деятельность запрещена в России). Об этом во вторник сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По версии следствия, с марта по декабрь 2017 года 18-летний молодой человек разрабатывал план, по которому намеревался уехать в Сирию для участия в деятельности террористической организации "Исламское государство". Он подписался на новостные каналы в интернете, изучил информацию о путях отъезда, собрал вещи и выехал на попутном транспорте из Москвы в Краснодарский край. 27 декабря 2017 года он прибыл в село Веселое, где собирался незаконно пересечь границу между Россией и Абхазией, но его задержали сотрудники полиции.

"Приговором суда Магомедову назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. Он признан виновным по статье "Приготовление к участию в деятельности террористической организации".