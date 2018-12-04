В одном из зданий Минобороны в Москве произошло задымление

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Задымление произошло в административном здании на Хорошевском шоссе в Москве. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Причины задымления сейчас выясняются, на место направлены оперативные службы", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь в Главном управлении МЧС РФ по Москве сообщили, что поступила заявка о задымлении в одном из зданий на Хорошевском шоссе. На место выехали пожарные подразделения. В ГУ МЧС не уточнили, о каком именно здании идет речь.

По данным из открытых источников, в этом здании в том числе располагается ФГУП "Инженерно-технический центр Минобороны России".