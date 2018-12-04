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Причиной задымления в здании Минобороны в Москве стало замыкание в электрощитке

Отмечается, что возгорания не произошло

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Причиной задымления в здании Минобороны в Москве стало замыкание в электрощитке, здание обесточено, возгорания не произошло, сообщил источник в экстренных службах города.

По его словам, задымление на площади 0,5 кв. м произошло в четырехэтажном здании бывшей автобазы военного ведомства на Хорошевском шоссе. "Здание было быстро обесточено, возгорания не произошло", - сказал собеседник агентства.

Ранее в Главном управлении МЧС РФ по Москве сообщили, что поступила заявка о задымлении в одном из зданий на Хорошевском шоссе. На место выехали пожарные подразделения.

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