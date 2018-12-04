В отношении директора "Водоканала" Новороссийска возбудили дело из-за отравления людей

СОЧИ, 4 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованию безопасности жизни и здоровья потребителей, возбуждено в отношении директора МУП "Водоканал" Новороссийска из-за массового отравления жителей станицы Раевская в октябре. Об этом сообщила прокуратура Краснодарского края на официальном сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что около 50 жителей станицы Раевской Новороссийского городского округа Кубани доставлены в больницу с подозрением на кишечную инфекцию. Возбуждено уголовное дело.

"Установлено, что МУП "Водоканал" жителям станицы Раевской оказываются услуги ненадлежащего качества, не обеспечена круглосуточная подача абонентам питьевой воды через централизованную систему холодного водоснабжения, содержание хлора ниже допустимого уровня, в отобранных пробах воды выявлено превышение общего микробного числа вредных бактерий, что не отвечает требованию безопасности жизни и здоровья потребителей. В связи с этим в отношении руководителя муниципального предприятия возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованию безопасности жизни и здоровья потребителей", - говорится в сообщении ведомства.

По информации прокуратуры, в ходе проверки выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства со стороны должностных лиц администрации города, образовательных учреждений и муниципального унитарного предприятия "Водоканал".