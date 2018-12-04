{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В минобороны Армении не подтверждают информацию о гибели Су-25

Масштабные поисковые работы продолжаются, сообщили в ведомстве

ЕРЕВАН, 4 декабря. /ТАСС/. Минобороны Армении назвало ошибочной появившуюся в СМИ страны информацию о гибели штурмовика Су-25, с которым была ранее во вторник потеряна связь. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в оборонном ведомстве страны.

"Такая информация является ошибочной. Масштабные поисковые работы продолжаются", - сообщили в минобороны, отказавшись вдаваться в подробности. "В случае появления новой информации минобороны сообщит об этом", - добавили в ведомстве.

Во вторник минобороны Армении распространило информацию о том, что потеряло связь с штурмовиком ВС республики Су-25, выполняющим учебно-тренировочный полет из аэропорта в Гюмри. Некоторые местные СМИ сообщили о крушении самолета в Мараликском районе Ширакской области страны.

Теги
Армения
В Самаре возбуждено дело в связи с хищением более 4 млн рублей при реконструкции парка
Средства похищали через завышение объемов и принятие несделанных работ
Читать полностью