В минобороны Армении не подтверждают информацию о гибели Су-25

ЕРЕВАН, 4 декабря. /ТАСС/. Минобороны Армении назвало ошибочной появившуюся в СМИ страны информацию о гибели штурмовика Су-25, с которым была ранее во вторник потеряна связь. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в оборонном ведомстве страны.

"Такая информация является ошибочной. Масштабные поисковые работы продолжаются", - сообщили в минобороны, отказавшись вдаваться в подробности. "В случае появления новой информации минобороны сообщит об этом", - добавили в ведомстве.

Во вторник минобороны Армении распространило информацию о том, что потеряло связь с штурмовиком ВС республики Су-25, выполняющим учебно-тренировочный полет из аэропорта в Гюмри. Некоторые местные СМИ сообщили о крушении самолета в Мараликском районе Ширакской области страны.