В Самаре возбуждено дело в связи с хищением более 4 млн рублей при реконструкции парка

ТАСС, 4 декабря. Уголовное дело возбуждено следователями УМВД по Самаре из-за хищения 4 млн 682 тыс. рублей при реконструкции Парка культуры и отдыха имени 50 лет Октября. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре Самарской области.

"Следственное управление УМВД РФ по Самаре возбудило уголовное дело по факту мошенничества в особо крупных размерах при реконструкции ПКиО им. 50 лет Октября", - сообщил собеседник агентства.

По данным следствия, из бюджета похищены средства путем завышения объемов и принятия невыполненных работ со стороны Муниципального автономного учреждения "Парки Самары".