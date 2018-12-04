Пропавший в Армении Су-25 разбился, оба пилота погибли

ЕРЕВАН, 4 декабря. /ТАСС/. Пропавший самолет-штурмовик Су-25 Вооруженных сил Армении обнаружен во вторник в Мараликском районе страны, оба пилота погибли. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС пресс-секретарь минобороны Арцрун Ованнисян.

"Самолет найден в Мараликском районе, в горах. Погибшие летчики - подполковник Бабаян и майор Манукян", - сообщил пресс-секретарь оборонного ведомства.

Как сообщил корреспонденту ТАСС по телефону очевидец авиакатастрофы, глава общины Ани Артак Геворгян, потерпевший крушение самолет был найден в ходе масштабных поисковых работ. "Сейчас здесь находятся оперативники, спасатели и местные жители, которые помогали в поисках самолета. Самолет потерпел крушение в местечке Цаккар в горах", - отметил глава общины.

Во вторник минобороны Армении распространило информацию о том, что потеряло связь с штурмовиком ВС республики Су-25, выполняющим учебно-тренировочный полет из аэропорта в Гюмри.