Следствие предъявило новые обвинения экс-мэру Оренбурга

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Следствие предъявило новые обвинения в адрес бывшего мэра города Оренбурга Евгения Арапова, который находится под арестом по обвинению во взяточничестве. Об этом во вторник сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

"Следственным путем выявлены очередные эпизоды преступной деятельности в отношении бывшего главы города Оренбурга", - говорится в распространенном сообщении.

Как сообщает пресс-служба, с 2016 по 2018 годы Евгений Арапов лично получил от директора компании "Статус" взятку в виде однокомнатной квартиры-студии общей стоимостью около 1 млн рублей и двухкомнатной квартиры общей стоимостью свыше 1,7 млн рублей за общее покровительство и попустительство по службе в сфере строительства и реализации объектов недвижимости на территории города. Действия Арапова квалифицированы по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки должностным лицом в виде предоставления иных имущественных прав за незаконные действия, совершённое в особо крупном размере"), а директора фирмы - по ч. 5 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки").

Кроме того, по версии следствия, в период с 2012 по 2018 годы Арапов, являясь главой городской администрации, через доверенное лицо принимал участие в управлении коммерческой организацией "Гост", предоставлял этой фирме преимущества и покровительствовал ей. Арапову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 289 УК РФ ("Незаконное участие в предпринимательской деятельности").

Сообщается, что в суд направлено ходатайство о продлении Арапову срока содержания под стражей, также судом по ходатайству следствия наложен арест на имущество обвиняемого.

Ранее сообщалось, что летом 2018 года бывший мэр Оренбурга Арапов был арестован по подозрению во взяточничестве. По данным следствия, Арапов и его заместитель Геннадий Борисов получили от гендиректора компании "УКС-инвест" Александра Ершова 600 тыс. рублей за покровительство в сфере строительства и реализации объектов недвижимости на территории Оренбурга. Позже в отношении Арапова было возбуждено второе уголовное дело о получении взятки в размере 1,3 млн рублей. Горсовет Оренбурга 8 октября досрочно прекратил полномочия мэра, который занимал эту должность с 30 октября 2015 года.