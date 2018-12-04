СМИ: Marriott оплатит своим клиентам смену паспортов после кибератаки

ТАСС, 4 декабря. Американская гостиничная сеть Marriott готова возместить стоимость замены паспортов своим клиентам, к личным данным которых в результате кибератаки могли получить доступ хакеры. Об этом со ссылкой на представителя сети в ночь на вторник сообщил онлайн-портал MarketWatch.

"Мы начинаем работать с нашими гостями, которые считают, что стали жертвами мошенников из-за того, что их паспорта были вовлечены в этот инцидент, - цитирует портал представителя. - Если мы определим, что мошенничество имело место, компания возместит гостям расходы, связанные с получением нового паспорта".

30 ноября Marriott сообщила о кибератаке на свою дочернюю компанию Starwood, в ходе которой хакеры могли получить доступ к личным данным 500 млн клиентов Marriott. Кибератака на Starwood началась в 2014 году и продолжалась до этого года, сведения о 327 млн человек из этих 500 млн содержали номера паспортов, адреса электронной почты и почтовые адреса. В некоторых случаях информация о клиентах включала в себя данные банковских платежных карт. По числу людей, личные данные которых потенциально могли быть похищены, кибератака на сеть Marriott может быть одной из крупнейших в истории.