В жилом доме в Подмосковье взорвалась граната

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Граната взорвалась в одной из квартир в жилом доме в подмосковном поселке Куровское, в результате чего один человек погиб и еще трое пострадали. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах во вторник.

"По предварительной информации, в квартире жилого дома в поселке Куровском произошел взрыв гранаты в результате бытового конфликта", - сказал собеседник агентства, отметив, что жильцы квартиры, где произошел взрыв, ведут асоциальный образ жизни.

В свою очередь в СК агентству сообщили, что следователи начали проверку по факту гибели женщины от разрыва гранаты.

"По данному факту следственным отделом по Орехово-Зуеву организовано проведение доследственной проверки. В настоящее время на месте работают следователи, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - отметили в СК.

Ранее источник сообщил, что взрыв произошел в квартире на третьем этаже. Пожара не последовало, разрушений не зафиксировано, эвакуация жильцов не проводилась. В результате погиб один человек, еще трое получили ранения. "Все они находились в одной квартире", - уточнил источник.

На месте происшествия работают полицейские. Официальным комментарием пресс-службы ГУ МВД по Московской области ТАСС в настоящее время не располагает.