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УФСИН опровергло информацию о массовом заражении ВИЧ заключенных в Ярославской области

Ранее местные СМИ сообщали о заражении около 150 заключенных

ЯРОСЛАВЛЬ, 4 декабря. /ТАСС/. УФСИН России по Ярославской области опровергло информацию о заражении ВИЧ-инфекцией 150 заключенных в ИК-2 Рыбинска, появившуюся в местных СМИ со ссылкой на правозащитников.

"Информация о якобы заражении ВИЧ-инфекцией 150 человек в исправительной колонии № 2 областного УФСИН не соответствует действительности", - сообщили ТАСС в пресс-службе УФСИН по региону.

По данным ведомства, все осужденные при поступлении в колонии, а также при освобождении проходят обязательные исследования на ВИЧ-инфекцию методом ИФА. "Осужденные, инфицированные вирусом иммунодефицита человека, в соответствии с медицинскими показаниями получают антиретровирусную терапию", - уточнили в пресс-службе.

Ранее юристы фонда "Общественный вердикт" сообщили журналистам, что около 150 осужденных в ИК-2 Рыбинска заражены ВИЧ-инфекцией. "Пока приходит информация, что около 150 зараженных, но мы проверяем. Как нам известно, по этому поводу в колонии проводится проверка", - сообщила ТАСС адвокат фонда "Общественный вердикт" Ирина Бирюкова.

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