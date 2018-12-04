В Нижнем Новгороде коллектор угрожал должнику расправой над ребенком

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 декабря. /ТАСС/. Коллектор в Нижнем Новгороде подозревается в вымогательстве денег, сопровождавшимся угрозами расправой над детьми, сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры Нижегородской области, взявшей на контроль расследование уголовного дела.

"Прокуратурой области взято на контроль расследование уголовного дела по факту вымогательства коллекторами денежных средств у жительницы Нижнего Новгорода. <...> От работника коллекторского агентства 24 ноября поступали звонки и смс-сообщения с угрозами применения насилия к ней и ее детям. <...> Он требовал в счет оплаты долга ее матери передачи денежных средств в размере 25 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Уголовное дело, по данным надзорного ведомства, возбуждено по ч. 1 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство").