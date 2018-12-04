Более 100 жителей Дагестана привлечены к ответственности после возвращения из Сирии

МАХАЧКАЛА, 4 декабря. /ТАСС/. Более 100 жителей Дагестана задержаны и привлечены к уголовной ответственности после участия в международных террористических организациях на территории Сирии. Об этом сообщил во вторник временно исполняющий обязанности министра внутренних дел по Дагестану Дмитрий Гутыря на заседании республиканской антитеррористической комиссии.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлены и задержаны 129 лиц, вернувшихся из Сирийской Арабской Республики после участия в международных террористических организациях, из которых девять - в текущем году. Все указанные лица привлечены к уголовной ответственности за участие в деятельности террористических организаций", - сказал Гутыря, не уточнив за какой период времени они были задержаны.

По его словам, террористами избрана тактика создания на местах "законспирированных автономных террористических групп, так называемых "спящих ячеек", деятельность которых координируется из-за границы". "В текущем году на территории республики выявлено семь таких групп, задержано 14 и уничтожено при оказании вооруженного сопротивления 15 их участников", - сообщил врио министра.

Ранее во вторник ТАСС сообщал, что на территорию стран Ближнего Востока для участия в деятельности международных террористических организаций выехали более 1,5 тыс. жителей Дагестана.