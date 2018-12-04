Дело о гибели ребенка в ливневке в Сочи прекращено по примирению сторон

КРАСНОДАР, 4 декабря. /ТАСС/. Лазаревский районный суд Сочи во вторник удовлетворил ходатайство о прекращении уголовного дела по факту гибели семилетнего мальчика в ливневой канализации в Сочи, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Как сообщалось ранее, 3 августа во время сильного дождя в поселке Лазаревское мальчик упал в ливневую канаву, его унесло течением. Тело ребенка обнаружили в море. Позднее появилась информация о том, что участок, где произошла трагедия, был перестроен владельцем расположенной рядом гостиницы. Желоб закрывался специальным щитом, но в день трагедии оказался открыт. Хозяин гостиницы, являющийся обвиняемым по делу, свою вину признал, дело передано в суд.

"Решение вынесено Лазаревским районным судом города Сочи сегодня. Постановления пока у нас на руках нет, определим его законность, у нас на это 10 суток", - сказали в пресс-службе.

Ранее отделом СК было возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главного инженера по эксплуатации систем ливневой канализации МУП города Сочи "Водосток". Он подозревался в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека (часть 2 статьи 293 УК РФ). Ливневая канализация была закреплена на праве хозяйственного ведения за муниципальным предприятием Сочи "Водосток".

На вопрос о ходе расследования дела в отношении руководителя МУП города Сочи "Водосток", в прокуратуре Краснодарского края ответили, что оно находится на стадии следствия.