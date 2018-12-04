Два человека находятся в тяжелом состоянии после взрыва гранаты в квартире в Подмосковье

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Два человека получили тяжелые травмы в результате взрыва в квартире в городском округе Ликино-Дулёво Московской области, в настоящее время они находятся в больнице, сообщил ТАСС представитель пресс-службы подмосковного Минздрава.

"В результате происшествия в городе Куровское (городской округ Ликино-Дулёво) в Давыдовскую районную больницу госпитализированы три человека - одна женщина в состоянии средней степени тяжести и двое мужчин в тяжелом состоянии. Врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь", - сказал собеседник агентства.

Ранее в одной из квартир в Куровском взорвалась граната, погиб один человек. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, инцидент произошел на почве бытового конфликта. Пожара после взрыва не было, дом и квартира разрушений не получили, жильцов из здания эвакуировать не пришлось.