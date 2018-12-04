Генпрокуратура Армении возбудила уголовное дело после крушения Су-24

ЕРЕВАН, 4 декабря. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Армении возбудила во вторник уголовное дело по факту крушения штурмовика Су-24 Вооруженных сил республики. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе ведомства.

"В связи с крушением штурмовика Су-24 ВС Армении возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил полетов, их подготовки и эксплуатации техники, которое привело к гибели двух и более человек", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Во вторник минобороны Армении сообщило, что штурмовик Су-24 исчез с радаров, были начаты поисковые работы, после чего фрагменты разбившегося самолета были обнаружены в местечке Цаккар в горах Мараликского района. Вследствие авиакатастрофы погибли оба пилота - подполковник и майор ВС Армении.