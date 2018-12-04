В Оренбургской области произошла утечка нефтепродукта

ТАСС, 4 декабря. Утечка нефтепродукта произошла на территории научно-инновационного предприятия "Технология" в Оренбургской области. Об этом во вторник сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

"В 15:10 по местному времени поступило сообщение о том, что на 26-м км трассы Оренбург - Самара на территории, принадлежащей ООО "Научно-инновационное предприятие "Технология", предварительно, происходит утечка нефтепродукта", - говорится в распространенном сообщении.

По данным пресс-службы, оперативные группы на месте выяснили, что произошла утечка темной жидкости, по предварительной информации, это нефтепродукт с подземного трубопровода диаметром в 100 мм, в настоящее время его принадлежность устанавливается. Сообщается, что давление в трубе отсутствует, работает передвижная лаборатория "Газпром добыча Оренбург".

В пресс-службе сообщили, что по состоянию на 16:07 по местному времени было зафиксировано кратковременное превышение предельно допустимых концентраций по сероводороду в 50 раз, по состоянию на 17:00 местного времени на стационарном посту села Бродецкое превышения ПДК уже не было.

"Проводится информирование населения, ближайший населенный пункт по розе ветров с. Бродецкое Оренбургского района, расстояние 12 км. Жалоб от населения не поступает", - говорится в сообщении.

На месте работают все оперативные службы и представители администрации, всего 43 человека и 13 единиц техники.