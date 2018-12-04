В Смоленске задержали руководителей управления по вопросам миграции регионального УМВД

ТАСС, 4 ноября. Начальник управления по вопросам миграции смоленского управления МВД РФ и его заместитель подозреваются в фальсификации документов, касающихся получения гражданства. Они задержаны, сообщила во вторник журналистам старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Смоленской области Наталья Зуева.

"Следователями по материалам, поступившим из регионального управления УФСБ России, возбуждено уголовное дело в отношении начальника управления по вопросам миграции УМВД России по Смоленской области, его заместителя, а также местного жителя. В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 292.1 УК РФ ("Внесение должностным лицом заведомо ложных сведений в документы, повлекшее незаконное приобретение гражданства Российской Федерации"), ч. 3 ст. 33 - ч.1.ст. 292.1 УК РФ ("Организация внесения должностным лицом заведомо ложных сведений в документы, повлекшее незаконное приобретение гражданства Российской Федерации")", - сказала Зуева.

По версии следствия, в период с февраля по июль 2018 года должностные лица управления по вопросам миграции УМВД России по Смоленской области "внесли заведомо ложные сведения о наличии у иностранных граждан достаточных знаний для признания их носителями русского языка в документы для приобретения гражданства РФ". "Преступление выявлено в ходе проведенных совместных мероприятий сотрудников региональный управлений ФСБ и МВД России. В настоящее время следователи СКР при оперативном сопровождении сотрудников УФСБ проводят обыски по месту жительства подозреваемых, а также в управлении по вопросам миграции УМВД России по Смоленской области. Подозреваемые задержаны", - уточнила представитель следствия.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по Смоленской области, назначено проведение служебной проверки. "В случае установления вины, сотрудники будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесут ответственность в соответствии с законодательном", - отметили в пресс-службе.