Источник: бывший зампредседателя правительства Ульяновской области задержан

УЛЬЯНОВСК, 4 декабря. /ТАСС/. Бывший заместитель правительства Ульяновской области Павел Дегтярь во вторник задержан, причины пока не называются. Об этом сообщил ТАСС источник в правительстве региона.

"Да, Павла Дегтяря действительно задержали. О подробностях пока не знаю", - отметила собеседница агентства. В следственном управлении СК РФ по региону ТАСС сообщили, что не обладают такой информацией. Мобильный телефон Павла Дегтяря недоступен.

По информации СМИ, задержание провели сотрудники центрального аппарата Следственного комитета России. Информационные издания сообщают, что задержание связано с уголовным делом о медицинских закупках областного минздрава, который ранее возглавлял Дегтярь.