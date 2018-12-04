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Алексея Панина оштрафуют за курение в самолете

Ранее сообщалось, что актера сняли с рейса Стамбул - Москва из-за дебоша

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Актер Алексей Панин привлечен к административной ответственности за курение в туалете самолета авиакомпании "Победа", летевшего на Стамбула в Москву. Это следует из письма (копия есть в распоряжении ТАСС) линейного отдела МВД РФ в аэропорту Внуково в адрес авиакомпании "Победа".

"Сообщаем вам, что 1 декабря 2018 года Панин Алексей Вячеславович привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 6.24 КоАП РФ ("Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах"), - говорится в письме. - Материал направлен по месту жительства".

Ранее сообщалось, что Панина сняли с рейса "Победы" за пьяный дебош и курение на борту самолета. Источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что актеру по ст. 6.24 КоАП РФ грозит штраф до полутора тысяч рублей.

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