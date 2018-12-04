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В Армении нашли черный ящик разбившегося Су-25

Ранее Генеральная прокуратура республики сообщила о возбуждении уголовного дела по факту нарушения правил полетов

ЕРЕВАН, 4 декабря. /ТАСС/. Специалисты обнаружили бортовой самописец - черный ящик потерпевшего крушение во вторник штурмовика Су-25УБ Вооруженных сил Армении. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе Следственного комитета республики.

"Да, бортовой самописец - черный ящик Су-25УБ обнаружен", - сообщили в пресс-службе следственного ведомства.

Ранее Генеральная прокуратура Армении сообщила о возбуждении уголовного дела по факту нарушения правил полетов, их подготовки и эксплуатации техники, которое привело к гибели двух и более человек в связи с крушением Су-25УБ.

Во вторник минобороны Армении сообщило, что штурмовик исчез с радаров, были начаты поисковые работы, после чего фрагменты разбившегося самолета были обнаружены в местечке Цаккар в горах Мараликского района. Вследствие авиакатастрофы погибли оба пилота - подполковник и майор ВС Армении.

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