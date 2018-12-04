Мужчина погиб при взрыве снаряда времен Великой Отечественной войны под Калининградом

КАЛИНИНГРАД, 4 декабря. /ТАСС/. Следователи выясняют обстоятельства смерти 39-летнего мужчины при взрыве боеприпаса времен Великой Отечественной войны под Калининградом, сообщили ТАСС в следственном управлении СК РФ по региону.
"Сообщение об обнаружении тела 39-летнего мужчины, погибшего, предположительно, в результате взрыва снаряда времен войны, поступило в правоохранительные органы 4 декабря. Трагедия случилась в полутора километрах от руин замка Бальга, в лесном участке", - сказала и.о. старшего помощника руководителя следственного управления Ольга Анисимова.
Замок Бальга - один из самых известных памятников средневековой рыцарской архитектуры в стиле кирпичной готики на территории Калининградской области. Весной 1945 года во время Восточно-прусской наступательной операции советских войск здесь шли ожесточенные бои по уничтожению отступавших и сопротивлявшихся гитлеровцев, было сосредоточено много оружия и боеприпасов. Сохранившиеся руины древнего замка Бальга - объекта культурного наследия регионального значения - до сих пор привлекают туристов, а также "охотников" за сокровищами, которые, якобы, были спрятаны фашистами, в том числе, знаменитая Янтарная комната, шедевры искусства из разграбленных музеев городов бывшего СССР и стран Европы.
По сообщениям местных СМИ, на поиски старинных предметов в районе замка Бальга и отправились 2 декабря несколько калининградцев. Один из них не вернулся домой. Нашли его тело спустя два дня на месте взрыва боеприпаса неустановленного пока образца и калибра.
"В настоящее время следственная группа проводит осмотр места происшествия, выясняет все обстоятельства случившегося", - отметила Анисимова. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.