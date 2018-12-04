В Дагестане выявили хищения газа на сумму около 1,5 млрд рублей

МАХАЧКАЛА, 4 декабря. /ТАСС/. Около 1,5 млрд рублей составляет ущерб от хищений газа, которые выявлены за 10 месяцев текущего года в Дагестане, сообщила ТАСС советник исполнительного директора по связям с общественностью и СМИ АО "Газпром газораспределение Махачкала" Хадижат Магомедрасулова.

"За 10 месяцев текущего года в правоохранительные органы подано 4321 заявление, в том числе 529 в отношении юридических лиц. Общая сумма заявленного ущерба за этот период составила 1 млрд 489 млн рублей", - сказала Магомедрасулова, отметив, что по этим материалам "было возбуждено лишь 150 уголовных и 441 административных дел". По более чем 3000 заявлений уведомления о результатах рассмотрения от правоохранительных органов еще не поступили", - добавила собеседница агентства.

По ее словам, группа "Газпром межрегионгаз" в Дагестане многие годы ведет "активную работу по выявлению и пресечению незаконного потребления газа, которое осуществляется путем несанкционированного подключения, так называемых "врезок" к системам газоснабжения".

"В 2019 году АО "Газпром газораспределение Махачкала" продолжит проводить рейдовые мероприятия совместно с правоохранительными органами по выявлению и пресечению самовольных подключений", - сказала Магомедрасулова.

30 ноября президент РФ Владимир Путин поручил принять незамедлительные меры по пресечению фактов хищения нефти и газа, а также несанкционированного подключения к распределительным сетям в Дагестане. 3 декабря Генпрокуратура РФ начала проверку по фактам безучетного потребления энергоресурсов, незаконных врезок, бесхозных объектов инфраструктуры топливно-энергетического комплекса Дагестана.