Утечка нефтепродуктов в Оренбургской области не представляет угрозы для жителей

ТАСС, 4 декабря. Утечка нефтепродуктов в Оренбургской области не представляет угрозы для жизни и здоровья жителей. Об этом во вторник сообщили ТАСС в ЕДДС Оренбургского района Оренбургской области.

"Превышения ПДК (предельно допустимых концентраций) на территории района не зафиксировано, угрозы никакой для жизни и здоровья людей нет", - сообщил диспетчер службы.

По данным районной ЕДДС, площадь утечки нефтепродуктов составила около 2 кв. метров. Собеседник агентства отметил, что к ликвидации происшествия соответствующие службы приступят после того, как будут установлены собственники участка, где произошел разлив, и самого трубопровода, залегающего на глубине около 2 метров.

Ранее сообщалось, что в 13:10 мск поступило сообщение об утечке нефтепродукта на 26-м км трассы Оренбург - Самара на территории, принадлежащей научно-инновационному предприятию "Технология". Оперативные группы на месте выяснили, что произошла утечка темной жидкости, по предварительной информации, это нефтепродукт с подземного трубопровода диаметром в 100 мм. В 14:07 мск зафиксировано кратковременное превышение ПДК по сероводороду в 50 раз, которого через час на стационарном посту села Бродецкое уже не было. Жалоб от населения не поступало. Росприроднадзор по факту утечки начал проверку.